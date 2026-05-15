ОАЕ ускорява проект за петролопровод, който ще заобиколи Ормузкия проток

ОАЕ ще ускорят изграждането на нов петролопровод, за да удвоят експортния си капацитет през Фуджейра до 2027 г., съобщи днес пресслужбата на правителството в Абу Даби, цитирана от Ройтерс. Това значително ще увеличи възможностите на страната да заобикаля Ормузкия проток.

Престолонаследникът на Абу Даби шейх Халед бин Мохамед бин Зайед е наредил на Националната петролна компания на Абу Даби (ADNOC) да ускори проекта „Запад-Изток" по време на заседание на изпълнителния комитет, съобщи пресслужбата. Според информацията тръбопроводът вече е в процес на изграждане и се очаква да започне работа през 2027 г.

Съществуващият тръбопровод за суров петрол на Абу Даби (ADCOP), известен още като тръбопровода Хабшан–Фуджейра, може да пренася до 1,8 милиона барела дневно и е от ключово значение, тъй като страната се стреми да увеличи директния си износ от крайбрежието на Оманския залив.

ОАЕ и Саудитска Арабия са единствените производители от Персийския залив, които разполагат с тръбопроводи за износ на суров петрол извън Ормузкия проток, а Оман има дълга брегова линия по Оманския залив.

Тесният воден път между Иран и Оман беше на практика затворен от Иран в отговор на американско-израелска въздушна и военноморска кампания, започнала на 28 февруари. Това прекъсна около една пета от световните доставки на петрол, които обикновено се насочват към Азия и други региони. Кувейт, Ирак, Катар и Бахрейн са почти изцяло зависими от протока за своите доставки, пише БТА.

Цените на енергията рязко се повишиха заради нарушените доставки, което принуди правителствата да въведат ограничения върху горивата и засили опасенията от икономически спад на фона на нарастващата инфлация.