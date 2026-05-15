ОАЕ ускорява проект за петролопровод, който ще заобиколи Ормузкия проток

ОАЕ ще ускорят изграждането на нов петролопровод, за да удвоят експортния си капацитет през Фуджейра до 2027 г. КАДЪР: Google Maps

ОАЕ ще ускорят изграждането на нов петролопровод, за да удвоят експортния си капацитет през Фуджейра до 2027 г., съобщи днес пресслужбата на правителството в Абу Даби, цитирана от Ройтерс. Това значително ще увеличи възможностите на страната да заобикаля Ормузкия проток.

Престолонаследникът на Абу Даби шейх Халед бин Мохамед бин Зайед е наредил на Националната петролна компания на Абу Даби (ADNOC) да ускори проекта „Запад-Изток" по време на заседание на изпълнителния комитет, съобщи пресслужбата. Според информацията тръбопроводът вече е в процес на изграждане и се очаква да започне работа през 2027 г.

Съществуващият тръбопровод за суров петрол на Абу Даби (ADCOP), известен още като тръбопровода Хабшан–Фуджейра, може да пренася до 1,8 милиона барела дневно и е от ключово значение, тъй като страната се стреми да увеличи директния си износ от крайбрежието на Оманския залив.

ОАЕ и Саудитска Арабия са единствените производители от Персийския залив, които разполагат с тръбопроводи за износ на суров петрол извън Ормузкия проток, а Оман има дълга брегова линия по Оманския залив.

Тесният воден път между Иран и Оман беше на практика затворен от Иран в отговор на американско-израелска въздушна и военноморска кампания, започнала на 28 февруари. Това прекъсна около една пета от световните доставки на петрол, които обикновено се насочват към Азия и други региони. Кувейт, Ирак, Катар и Бахрейн са почти изцяло зависими от протока за своите доставки, пише БТА.

Цените на енергията рязко се повишиха заради нарушените доставки, което принуди правителствата да въведат ограничения върху горивата и засили опасенията от икономически спад на фона на нарастващата инфлация.

