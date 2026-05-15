Земетресение с магнитуд 6,4 удари Северна Япония

Земетресение с магнитуд 6,4 и дълбочина 10 километра разтърси източното крайбрежие на най-големия японски остров Хоншу, съобщи Германският изследователски център за геонауки, цитиран от Ройтерс.

По-рано Японската метеорологична агенция заяви, че според предварителни изчисления трусът е бил с магнитуд 6,3.

Епицентърът на земетресението се намира край градовете на префектура Мияги, съобщи метеорологичната агенция, като добави, че няма издадено предупреждение за цунами, информира БТА.

По-рано днес Синхуа информира, че земетресение с магнитуд 6,0 е разтърсило японския остров Иво Джима.

