ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пантеонът на възрожденците грейва в лилаво в подкр...

Времето София 19° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22854439 www.24chasa.bg

Русия и Украйна си размениха телата на 600 загинали войници

1264
Русия и Украйна размениха убити войници. Снимка: Pixabay

Руските войски изтласкаха украинските сили от още две села в Харковска и Запорожка област, съобщи днес агенцията РИА Новости, позовавайки се на руското министерство на отбраната, предаде Ройтерс. Става дума за селата Чайкивка в северната Харковска област и Чаривне в югоизточната Запорожка област, посочи РИА.

Ройтерс отбелязва, че съобщенията от фронта не могат да бъдат потвърдени по независим път.

Двете страни също така си размениха телата на близо 600 загинали войници, като Москва получи 41 тела, а Украйна - 526, информира БТА.

По-рано днес беше съобщено, че страните също днес са си разменили по 205 военнопленници.

Русия и Украйна размениха убити войници. Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Румяна Босева – Лулуто: Това, което те прави стар, е да спреш да се движиш (подкаст)