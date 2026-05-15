Израелски заселници атакуваха палестински села и запалиха джамия

Израелски заселници тази сутрин атакуваха няколко палестински села на окупирания Западен бряг и запалиха джамия близо до Рамала, предаде палестинската новинарска агенция УАФА.

Заселниците запалиха и няколко автомобила в същото село. Нападения имаше и в района на Наблус, където израелски заселници разбиваха врати на палестински жилища.

Израелската армия засега не е коментирала информацията за нападения.

Насилието, упражнявано от заселници на окупирания Западен бряг, ескалира, откакто "Хамас" атакува Израел на 7 октомври 2023 г.

Израелският командир, който отговаря за окупацията на Западния бряг - Ави Блут, неотдавна осъди извършваните от израелски заселници атаки. Въпреки това към израелската армия продължават да се отправят обвинения, че не предприема достатъчно мерки за предотвратяване на насилието и че някои войници дори подкрепят заселниците, отбелязва ДПА.

Десетки хиляди израелци вчера се присъединиха към ежегодно шествие, с което се отбелязва превземането на Източен Йерусалим през 1967 г. Палестинските жители на града смятат събитието за провокация.

Участниците в шествието минаха по улиците на мюсюлманския квартал в Стария град на Йерусалим, като скандираха антиарабски лозунги, атакуваха местни жители и трошаха прозорците на магазини, съобщават палестински медии, цитирани от БТА. Събитието, известно като Ден на Йерусалим, е посветено на окупирането на източната част на града от израелските сили по време на Шестдневната война през 1967 г. По това време Израел окупира и Западния бряг.

На 15 май палестинците отбелязват "Накба" (в превод от арабски език - катастрофа) - възпоменателен ден, посветен на масовото разселване на хора и разрушаването на палестински селища по време на основаването на Държавата Израел през 1948 г.