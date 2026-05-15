Тръмп разказал подробно на японската премиерка за посещението си в Китай

Тръмп и Си в Китай. Снимка: Ройтерс

Японската министър-председателка Санае Такаичи заяви, че по време на телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп двамата са потвърдили непоколебимия съюз между Япония и САЩ, съобщи Ройтерс.

По думите на Такаичи Тръмп я е информирал подробно за посещението си в Китай, при условие че съдържанието на разговора остане поверително.

Тръмп е разговарял с Такаичи, докато е бил на президентския самолет "Еър Форс Уан" само няколко часа след края на двудневното си посещение в Китай.

"Обменихме мнения по въпроси, свързани с Китай, включително икономиката и сигурността, и потвърдихме необходимостта от тясна координация по темите, засягащи Индо-тихоокеанския регион", каза Такаичи пред журналисти след разговора.

Двамата лидери са обсъдили и теми, свързани с Иран, като японската премиерка е представила позицията на Токио по тези въпроси. Тя обаче не отговори на въпрос дали по време на разговора е била засегната темата за Тайван, съобщи БТА.

