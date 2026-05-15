Тръмп: Китай ще закупи 200 самолета на „Боинг", като поръчката може да достигне до 750

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Китай ще закупи 200 самолета „Боинг" (Boeing), като поръчката може да достигне до 750, заяви днес пред журналисти президентът на САЩ Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.

Тръмп добави, че самолетите ще бъдат оборудвани с двигатели на „Дженерал Електрик" (General Electric).

Ако бъдат окончателно финализирани, поръчките ще отбележат първата голяма сделка на „Боинг" в Китай от близо десетилетие, след като американският самолетостроител беше до голяма степен изтласкан от втория по големина авиационен пазар в света на фона на търговското напрежение между Пекин и Вашингтон.

Това би било и така необходим успех за Тръмп, чиито агресивни мита и други търговски политики досега не успяха съществено да намалят големия търговски дефицит на САЩ.

Доналд Тръмп допълни, че обмисля отмяна на санкциите срещу китайски компании, които купуват ирански петрол, и че скоро ще вземе решение по въпроса.

Тръмп направи изявлението пред журналисти на борда на президентския самолет „Еър Форс Уан" (Air Force One) на връщане към САЩ след двудневно държавно посещение в Китай. Той също така заяви, че би приел Иран да замрази ядрената си програма за 20 години, но подчерта, че от страна на Техеран трябва да има „истински" ангажимент.

Тръмп заяви още, че с китайския си колега Си Цзинпин са „говорили много за Тайван", предаде Франс прес.

„Президентът Си и аз говорихме много за Тайван", каза той пред журналисти по време на полета си за връщане в САЩ.

„Той не иска да види война за независимост", добави Тръмп. „Аз не коментирах, само го изслушах."

Ройтерс добавят, че според Тръмп няма конфликт по тази тема, съобщи БТА.

Американският президент заяви и че не е поемал никакъв ангажимент по отношение на Тайван.

Пекин разглежда острова като част от своята територия. САЩ са най-важният международен партньор на Тайван въпреки липсата на официални дипломатически отношения и са неговият най-голям доставчик на оръжие.