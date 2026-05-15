Кремъл е готов с подготовката за посещението на Путин в Китай

Кремъл съобщи, че подготовката за предстоящото посещение на руския президент Владимир Путин в Китай е приключила, предаде ДПА.

Визитата ще се състои малко след посещението на американския президент Доналд Тръмп в страната, предадоха медии от Москва.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред ТАСС, че всички детайли около посещението вече са уточнени и съгласувани. По думите му официално съобщение за визитата ще бъде направено "съвсем скоро" след координация с Пекин, като подчерта, че Москва не желае да избързва с обявяването, информира БТА.

По-рано вестникът "Саут Чайна морнинг пост" съобщи, че посещението на Путин е планирано за 20 май. Китайското външно министерство обаче не е потвърдило датата.

Последната визита на Путин в китайската столица беше миналата година, когато той присъства на военен парад по случай 80-ата годишнина от края на Втората световна война.