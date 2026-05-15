Мерц и Тръмп обсъдили мирно решение за Украйна

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви днес, че е провел добър телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп след посещението му в Китай и че двамата са се съгласили, че Иран трябва да се върне на масата за преговори, да отвори Ормузкия проток и че не трябва да му се позволява да притежава ядрени оръжия, предаде Ройтерс.

Мерц заяви в публикации в Екс, че той и Тръмп са обсъдили и мирно решение за Украйна и са координирали позициите си преди предстоящата среща на върха на НАТО в Анкара през юли месец. Канцлерът добави, че САЩ и Германия са силни партньори в един силен НАТО.