Мерц и Тръмп обсъдили мирно решение за Украйна

Германският канцлер Фридрих Мерц с президента на САЩ Доналд Тръмп Снимка: Twitter/@welt

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви днес, че е провел добър телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп след посещението му в Китай и че двамата са се съгласили, че Иран трябва да се върне на масата за преговори, да отвори Ормузкия проток и че не трябва да му се позволява да притежава ядрени оръжия, предаде Ройтерс.

Мерц заяви в публикации в Екс, че той и Тръмп са обсъдили и мирно решение за Украйна и са координирали позициите си преди предстоящата среща на върха на НАТО в Анкара през юли месец. Канцлерът добави, че САЩ и Германия са силни партньори в един силен НАТО.

