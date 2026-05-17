Танцът на победата над Орбан превърна д-р Жолт Хегедуш в медийна звезда, но като здравен министър той обяви война на лекарските бакшиши

Излезте навън, бъдете заедно, танцувайте, дава съвет ортопедът, станал символ на новата политическа ера на Унгария

Смяната на Виктор Орбан след 16 г. на власт в Унгария се превърна в празник, като един танцуващ политик особено допринесе за всеобщата еуфория. Новият здравен министър Жолт Хегедуш вече е световна сензация. Клиповете със завладяващите му танци са гледани милиони пъти в социалните мрежи. Дори хора, които са аполитични, се вълнуват от тях и искат да разберат що за човек е той.

Причината е, че 56-годишният Хегедуш е емоционален, спонтанен и искрено ангажиран с чувствата на околните – все неща, които рядко се срещат в голямата политика. При него обаче е така, може би защото никога не се е стремял към нея. Хегедуш гради лекарска кариера в Англия. Мести се в Обединеното кралство през 2005 г., след като опитът му в родината да прави съвременна медицина се проваля. Първоначално ръководи ортопедичното отделение на болницата в Манчестър, а след това и в Бристол.

Макар да харесва работата си на Острова и да става британски гражданин, преди няколко години решава да се върне в Унгария. Мечтае да приложи наученото от английското обществено здравеопазване, но се оказва, че няма да е никак лесно. Първо, защото то е безплатно и достъпно за всички, докато унгарското се движи от шума на парите.

Хегедуш оглавява движение “1001 лекари без бакшиш”, чиято цел е да премахне нерегламентираните плащания в унгарската здравна система. Битката да се случи това обаче е трудна, тъй като повечето доктори са лошо платени и са свикнали

да получават пари под масата

от пациентите си. За да се бори с тези практики, Хегедуш за известно време става и председател на етичната комисия на Унгарската медицинска камара. Той и колегите му подготвят редица проекти за реформа в унгарското здравеопазване, но нито един не е приет от правителството на Орбан. В него дори няма специален министър за сектора, а здравеопазването е част от министерство на човешките ресурси, към което са също образованието, културата и спортът.

Така Хегедуш дебютира като експерт по здравеопазване на конгреса на опозиционната партия ТИСА миналия юли. Там той представя вижданията си как системата трябва да се промени, да работи в интерес на пациентите и те да не бъдат принуждавани да плащат, за да се лекуват. Говори за цялостна модернизация, включваща създаването на 7 суперболници и ефективна система за спешна помощ в малките населени места, страдащи от липса на лекари.

Разумните предложения и увереността, че е в състояние да ги реализира, стъпвайки на опита си от Англия, превръщат Хегедуш в едно от разпознаваемите лица на ТИСА.

Той става истинска звезда, когато започва спонтанно да танцува, разбирайки, че партията е успяла да детронира несменяемия Орбан. Ортопедът е толкова непосредствен в радостта си, че видео от неговия танц бързо става вирусно. Дори световните агенции го пускат в изборните си репортажи от Унгария, за да покажат емоциите на хората, свалили от власт Орбан.

Хегедуш е доста изненадан от случилото се, особено след като медии от цял свят започват да го търсят за интервю. Наричат го танцуващия политик, рок звезда и символ на новата политическа ера на Унгария. Докторът се чувства неудобно от бързо сполетялата го слава и когато от ТИСА му предлагат да изпълни още един победен танц по време на приемането на властта от техния лидер Петер Мадяр, отказва. Обяснява, че първият е бил спонтанен изблик на емоции и няма как да се повтори.

В навечерието на церемонията обаче телефонът му непрекъснато звъни. “Имаше тонове съобщения с почти еднакво съдържание като “Д-р Хегедуш, вие ще започнете това празненство, нали?” или “Ще има танци, нали?”, разказва пред “Гардиън” лекарят. Обаждат се, за да му кажат, че певицата, чиято песен го е вдъхновила за първия танц, ще присъства на празненството, но той пак отказва.

Когато обаче вижда хилядите, дошли на площада, за да празнуват победата на ТИСА, не издържа. Излиза на сцената и започва да танцува отново, докато останалите партийни лидери се присъединяват към него, поклащайки се. Площадът отеква от аплодисменти, а случилото се пак е световна новина.

“Не исках да разочаровам хората

Когато музиката започна, видях, че публиката очаква това с голямо нетърпение. Любовта и приемът, които получих, беше като на фенове към рок звезда. Усещането е невероятно. Емоциите ми се движат като бързо влакче в увеселителен парк и ми е трудно да си обясня случилото се”, признава Хегедуш. Надява се обаче то да му помогне да реализира голямата задача, с която се е захванал, а именно да поправи разпадащата се здравна система в Унгария.

“Не че ще започна да танцувам в парламента, но искам да използвам тази популярност, за да насърча хората да възприемат здравословен начин на живот и да се съсредоточат върху психичното си благополучие. Излезте навън, танцувайте, бъдете заедно. Нека спрем да си играем с устройствата. Нека се насладим на момента”, казва Хегедуш. Според него на танца може да се гледа и в по-широкия контекст, а именно като израз на случващото се в Унгария. Тежестта започна да пада от плещите на хората, посочва докторът и изрежда колко много неща са се променили в страната през последните седмици. Например вездесъщите билбордове, целящи да насаждат страхове за ЕС, Украйна и други неудобни за Орбан въпроси, постепенно изчезват от улиците. “Хората вече не трябва да ходят на работа, минавайки покрай тези военни плакати и пропаганда, разпалваща омраза. Няма повече визуално замърсяване или онази ужасна пропаганда, която се отразяваше на психичното здраве. Това е глътка свеж въздух”, казва той.