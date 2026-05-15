Прокуратурата в Северна Македония разследва овчар за серийни убийства на жени

Прокуратурата в Куманово разширява разследването си срещу 25-годишен овчар от с. Старо Нагоричане, който е бил арестуван в средата на февруари по подозрение, че убил чрез задушаване 78-годишна жена от село Челопек. В периода на разследването, обаче се появяват съмнения за още тежки престъпления, а според прокурора Любомир Лапе, доказателствата сочат, че „това е първият регистриран случай на сериен убиец в страната с елементи на фемицид", пишат медиите в Северна Македония.

С новите доказателства и анализи на събития от три години назад разследването обхваща общо шест престъпления - четири убийства и два опита за убийство, като във всички случаи жертвите са жени.

„Доколкото знам, това е първият случай, в който доказателствата сочат, че става въпрос за сериен убиец, който е извършил и престъплението фемицид, тоест насилие, основано на пола", каза прокурорът на днешния брифинг с журналисти.

„Като част от разследването е сформиран специален екип за анализ на всички починали жени в посочения период, при които е имало индикации, че смъртта може да е резултат от престъпно деяние убийство. След анализа е изготвен списък с потенциални жертви, а в три случая е взето решение за ексхумация и аутопсия", цитират медиите думите на прокурора.

Според заключенията при две жени е установено, че са жертва на убийство, като първите престъпления, за които вече има разследване, са станали в първите два месеца на годината, а другите в средата на миналата година. Опитите за убийство, според разследването, са извършени през февруари и юни 2025, като едната от нападнатите жени е видяла и разпознала заподозряния, който все още е в ареста и е подложен и на психиатрична оценка.

В рамките на вчерашния ден в Битоля е започнало разследване и срещу 33-годишен мъж, за когото има основателно подозрение, че е извършил убийство в условията на домашно насилие, което е квалифицирано в Наказателния кодекс на страната, съобщи БТА.

„Заподозреният е отнел живота на бившата си партньорка, с която е имал 4 непълнолетни деца. След като се е уверил, че баща ѝ не е в дома, където живее жената, заподозреният е влязъл в къщата, докато тя е спяла, приближил се е до нея и я е пробол десет пъти в тялото, от което тя е починала веднага", съобщиха от прокуратурата.