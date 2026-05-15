Премиерът на Пакистан поздрави Радев за встъпването му в длъжност като премиер

Премиерът на Пакистан Шехбаз Шариф поздрави Румен Радев за встъпването му в длъжност министър-председател на България, изразявайки желанието си да работи в тясно сътрудничество с него, предаде пакистанската новинарска агенция АПП.

„От името на народа и правителството на Пакистан, както и от мое име, искам да Ви поднеса нашите топли и сърдечни поздравления за встъпването в длъжност като министър-председател на България", написа пакистанският премиер.

Той каза, че избирането на Радев на този висок пост е доказателство за доверието, което българският народ гласува в неговите огромни способности и мъдрото му ръководство.

„Пакистан и България се радват на близки и сърдечни отношения, основани на взаимно уважение и добра воля. Уверен съм, че под мъдрото ръководство на Ваше Превъзходителство тези връзки ще продължат да се укрепват. В този контекст очаквам с нетърпение да работя в тясно сътрудничество с правителството на Ваше Превъзходителство за по-нататъшно развитие на сътрудничеството между нашите две страни", се казва в писмото, цитирано от БТА.

Премиерът на Пакистан предаде най-добри пожелания за добро здраве, успех и щастие на Радев, както и за мир, прогрес и просперитет на приятелския народ на Република България.

По-рано, на 22 април, Шариф също поздрави Румен Радев за победата на неговата партия на парламентарните избори.

„Поздравявам Негово Превъзходителство г-н Румен Радев за историческата му победа на наскоро проведените парламентарни избори в България", написа той в Екс.

Той каза, че Пакистан цени сърдечните и приятелски отношения с България и очаква с нетърпение тясно сътрудничество с новоизбраното българско правителство за по-нататъшно укрепване на двустранните връзки.