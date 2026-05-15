Дейвид Бекъм стана милиардер, двойно по-богат е от крал Чарлз III (Обзор)

Дейвид Бекъм влиза в историята като първия спортист милиардер на Великобритания. Годишната класация на най-богатите хора в страната, която “Сънди Таймс” традиционно изготвя, показва, че футболната звезда и съпругата му Виктория са успели да удвоят състоянието си през последната година. Те вече притежават активи за общо 1,185 млрд. паунда, докато през 2025 г. състоянието им се е оценявало на около 500 млн. паунда.

Основният ръст на богатството се дължи на инвестициите на Дейвид Бекъм в САЩ. Той успя да продължи договора на “Интер Маями” с Лионел Меси до 2028 г., което повиши стойността на неговия дял във футболния клуб. Освен това купи обширен имот в съседство с базата на отбора си, който му осигури допълнителен доход. Междувременно приходите от едноименната модна линия на Виктория Бекъм надхвърлиха 100 милиона паунда.

Така бившият капитан на английския национален отбор по футбол стана по-богат от британския крал.

Според класацията състоянието на Чарлз III се е увеличило с 40 млн. през последната година и се оценява на 680 млн. паунда. Това го нарежда на 230-а позиция в списъка на най-богатите хора в Обединеното кралство, докато семейство Бекъм са на 141-о място.

За четвърта поредна година

класацията се оглавява от индийското семейство Хиндуджа,

което притежава 38 млрд. паунда. Макар бащата Гопичанд Хиндуджа да почина на 85-годишна възраст през ноември, той остави на наследниците си глобален конгломерат, включващ и една от най-големите компании в Индия. Печалбата му за последната година е над 2 млрд. паунда.

Вторите в класацията са също преселници от Индия. Братята Дейвид и Саймън Рубен идват на Острова през 50-те години на миналия век и инвестират агресивно в имоти в Лондон. Купуват ги евтино, правят им ремонт и ги продават скъпо. Спечеленото влагат в други бизнеси и в момента състоянието им е близо 28 млрд. паунда.

Най-големият печеливш през последната година обаче е създателят на глобалната система за разплащане Revolut, имаща над милион клиенти вече и в България. Състоянието на родения в Москва Ник Сторонски се е увеличило от 6,97 млрд. на 16,41 млрд., което означава, че е прибавял към него по 26 млн. на ден. Това нарежда живеещия в Лондон 41-годишен руснак на седмо място в списък на британските богаташи.

Веднага след него е сънародникът му Алекс Герко. 46-годишният създател на платформата за търговия XTX също е удвоил печалбата си и вече има 16 млрд. паунда. След като получава докторска степен по математика в Московския държавен университет, той се мести през 2006 г. в Англия и стартира успешен бизнес. И двамата предприемачи публично се противопоставят на нахлуването на Владимир Путин в Украйна. Отказват се от руските си паспорти, стават британски граждани и едни от най-големите данъкоплатци на Обединеното кралство.

Много богаташи обаче бягат

от него заради влезли в сила данъчни промени, които ги принуждават да внасят повече в хазната. От “Сънди Таймс” казват, че един на всеки шестима души, които са били в техния списък преди две години, вече не е в страната. Основно се насочват към Швейцария, Дубай и Монако.

Броят на милиардерите е намалял с 20 и в момента е 157.

В класацията влизат някои нови милионери като братята Лиъм и Ноел Галахър.

След като си простиха и възстановиха бандата си “Оейзис”, те направиха изключително печелившо световно турне. Изнесените 41 концерта между юли и ноември са увеличили богатството им до 375 млн. паунда. Така те се наредиха до звезди като Елтън Джон, Мик Джагър, Кийт Ричардс и Брайън Мей, които от години са в списъка на богаташите в Англия.