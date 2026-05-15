Тайван ще задълбочава отношенията си със САЩ след срещата между Тръмп и Си

Тайванският външен министър Лин Чиа-лунг заяви, че Тайпе задълбочи връзките си с Вашингтон. Той каза това след края на срещата на върха между президентите на САЩ и Китай - Доналд Тръмп и Си Цзинпин в Пекин, предаде Ройтерс.

По-рано днес Тръмп каза, че е обсъдил със Си продажбите на американско оръжие на Тайван и че скоро ще вземе решение по въпроса, който е един от най-големите източници на напрежение между САЩ и Китай.

Вашингтон е най-важният международен поддръжник на Тайван. Китай смята острова за своя територия и настоява САЩ да престанат да продават на Тайпе военна техника.

Лин Чиа-лунг написа във Фейсбук, че много тайванци са "обезпокоени" от срещата на Тръмп със Си. "Искам да заявя на всички, че аз и моят дипломатически екип продължихме да следим внимателно ситуацията и поддържахме добра комуникацията със САЩ", отбеляза Лин.

"Тайван заема ключова геостратегическа позиция и е отговорен и надежден партньор на международната общност. Ние ще продължим да задълбочаваме сътрудничеството си със САЩ и страните в Индо-тихоокеанския регион, с които имаме сходни възгледи", добави тайванският външен министър.

Лин припомни и вчерашното изказване на държавния секретар на САЩ Марко Рубио, че американската политика към Тайван остава непроменена.

Тръмп днес изрази същата позиция пред журналисти на борда на правителствения самолет, с който отпътува от Пекин.

През декември САЩ одобриха продажбата на военно оборудване на Тайван на рекордната стойност от 11 млрд. долара. Ройтерс съобщи, че предстои Тръмп да реши дали да одобри още една продажба в размер на 14 млрд. долара.

Китайският президент вчера предупреди американския си колега, че ако не се намери правилно решение на Тайванския въпрос, отношенията между Китай и САЩ могат да се окажат в "опасна ситуация".