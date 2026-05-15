Управляващи и опозиция в Северна Македония отново се нападат заради българите в конституцията

Политическите партии в Северна Македония и днес се атакуват помежду си с поредица от съобщения, свързани с България.

Според управляващата ВМРО-ДПМНЕ бившият премиер на страната от СДСМ Зоран Заев „започна с премахването на термина „македонски" от всички държавни институции, а сега неговият послушник и пазител на мястото (му) в СДСМ Венко Филипче е готов да напише „северномакедонски" на празното място".

„Само СДСМ и Филипче нямат проблем, когато някой ни нарече „северномакедонци", така че за тях това е успех и се гордеят с него. Само Филипче и СДСМ и техният върховен лидер Заев нямат проблем да водят антинационална и антидържавна политика, която е в интерес на българските власти. За тях няма нищо лошо в това България да отрича съществуването ни преди 1944 г., нашите революционери и активисти да са българи, а македонският ни език да е производен или диалект на българския език. Само Филипче и СДСМ призовават за конституционни промени, които са първата стъпка от набора от искания, които самата България, т.е. нейните власти, ясно са заявили, че ще имат", казват от ВМРО-ДПМНЕ.

От СДСМ от своя страна повтарят тезата си, че различните общности в Северна Македония също „са македонски граждани" и че „въпросът за малцинствата не е български", а европейски въпрос.

„Преговаряме с Европейския съюз, а не с България, за членство в ЕС. Чрез включването на малцинствата в Конституцията се засилва единството и сплотеността на цялото общество. Това опровергава българския наратив, че няма македонци. В (Северна) Македония малцинство са българите , а в България - македонците. (Това е) още едно потвърждение за националната (ни) идентичност. Ние сме държава с един македонски народ и всички малцинства, живеещи в нея. Престъпната организация ВМРО(-ДПМНЕ) умишлено плаши обществеността с „българската опасност", за да блокира европейското бъдеще на Македония и да защити престъпната си мрежа", отговориха от СДС,.