Тръмп: Украинците понесоха голям удар, до снощи нещата изглеждаха добре

Американският президент Доналд Тръмп намекна, че смъртоносната руска атака срещу жилищен блок в Киев, при която бяха убити 24 души, включително три деца, може да възпрепятства усилията за мирно уреждане на войната в Украйна, предаде Ройтерс.

Тръмп заяви пред журналисти на борда на правителствения самолет "Еърфорс 1", с който отпътува от Пекин, че е обсъдил конфликта в Украйна с китайския президент Си Цзинпин и че и двамата са изразили желанието сраженията да бъдат прекратени.

"Искаме това да се уреди. До снощи нещата изглеждаха добре, но те (украинците) понесоха голям удар... Така че ще стане (прекратяването на войната), но е жалко", каза Тръмп по повод руската атака, съобщи БТА.

Украинският президент Володимир Зеленски призова международната общност да накаже Москва за удара по жилищния блок.

Междувременно Москва заяви, че снощи при украинска атака с дронове срещу руския град Рязан са били убити четирима души, включително и дете.

И двете страни отричат да извършват целенасочени удари срещу цивилни.

По-рано днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред репортери, че се очаква следващата седмица руският президент Владимир Путин да посети Китай, за да се срещне със Си Цзинпин. Песков добави, че точната дата на визитата ще бъде обявена съвсем скоро. Путин и Си ще обсъдят двустранната среща на върха САЩ и Китай, както и въпроси от двустранния и международния дневен ред, каза още говорителят на Кремъл.