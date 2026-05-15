Александър Тунчев преподписа с "Арда"

Заподозрян в шпионаж за Русия украинец бе екстрадиран от Испания в Германия

Мъжът се казва Сергей. Илюстративна снимка: Pixabay

Украински гражданин, заподозрян в шпионаж в полза на Русия, е бил екстрадиран от Испания в Германия и в момента се намира в предварителния арест, съобщиха днес германски прокурори, цитирани от ДПА.

Федералната прокуратура в германския град Карлсруе обяви, че съдия следовател от Федералния съд е издал заповедта за арест на 43-годишния мъж, идентифициран само като Сергей Н.

Украинецът беше арестуван по искане на германските власти близо до испанския град Аликанте на 24 март и впоследствие беше освободен под гаранция. Той беше прехвърлен в Германия вчера, съобщава БТА.

Заподозряна съучастничка, 45-годишна румънка, също се намира в германски арест. И двамата са обвинени в шпионаж в полза на руска разузнавателна служба на мъж, доставящ дронове и свързани с тях компоненти на Украйна, отбелязва ДПА.

