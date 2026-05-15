Загиналите при украинската атака срещу руския град Рязан нараснаха на 4-има, 30 са ранени

Най-малко четирима души са загинали, а близо 30 са били ранени при украинска атака с дронове срещу руския град Рязан, съобщиха местните власти, цитирани от ДПА.

По данни на губернатора на Рязанска област Павел Малков има нанесени щети на два жилищни блока и на промишлен обект в региона, разположен югоизточно от Москва, допълни ТАСС.

Според информации в канали в Телеграм засегнатият промишлен обект е рафинерията в Рязан, която източници от бранша определят като третата по големина в Русия. На мястото е избухнал голям пожар.

Руското Mинистерство на отбраната съобщи за мащабна украинска атака с дронове през нощта срещу много руски региони. По данни на ведомството са били свалени 355 дрона, като информацията не може да бъде независимо потвърдена.

От своя страна представители на украинската армия заявиха, че при атаката са били повредени два руски военни кораба в Каспийско море. Поразени са били също самолет амфибия Бе-200 и хеликоптер в руската база в Ейск на Азовско море.

Нападението идва след една от най-продължителните и интензивни руски въздушни атаки срещу Украйна, извършени в сряда и четвъртък. В Киев спасителните служби са извадили 24 тела от разрушен жилищен блок. В украинската столица е обявен ден на траур. Президентът Володимир Зеленски е наредил на армията да се подготви за ответни действия.