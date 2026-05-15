„Главболгарстрой" в международен диалог за енергийна сигурност в Атина

Атина бе домакин на международния форум Energy Transition Summit: East Med & Southeast Europe, организиран от глобалната финансова и бизнес платформа Financial Times. Събитието събра представители на правителства, бизнеса и енергийния сектор, които обсъдиха решения за по-сигурна, достъпна и взаимосвързана енергийна система чрез сътрудничество, инвестиции и координация на политиките в условията на глобални предизвикателства.

Сред участниците в дискусия на високо равнище бе Федерико Лазари, ръководител на Представителството на „Главболгарстрой" в Брюксел, който се включи в разговорите, посветени на инвестиционната среда и развитието на стратегическа енергийна инфраструктура в региона.

Форумът очерта като основни приоритети енергийната сигурност, ускорената свързаност между енергийните системи в Югоизточна Европа и необходимостта от по-ефективна координация при реализацията на трансгранични инфраструктурни проекти. В контекста на засилена геополитическа несигурност бе поставен акцент върху предизвикателството за съчетаване на целите за декарбонизация с гарантиране на стабилни и предвидими енергийни доставки.

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис акцентира върху необходимостта Европа да разглежда енергийната сигурност като стратегически приоритет наред с климатичните цели. Той обърна внимание на рисковете за глобалните енергийни пазари при продължителна нестабилност в ключови региони, включително Ормузкия проток, и необходимостта от по-интегриран и стабилен европейски енергиен пазар.

В хода на дискусиите енергийните министри на Гърция, Грузия, Албания, Сърбия, Молдова и Северна Македония подчертаха необходимостта от ускорена интеграция на енергийните системи и по-тясна координация между държавите в региона. Сред обсъжданите теми бе откроена ролята на Вертикалния газов коридор като стратегически проект за регионалната свързаност. Гръцкият министър на енергетиката Ставрос Папаставру определи инициативата като „историческа и мащабна промяна на парадигмата" за Югоизточна Европа, подчертавайки ключовата ѝ роля за задълбочаване на сътрудничеството между страните в региона. Той допълни, че въпреки напредъка в процеса на декарбонизация, енергийната сигурност и надеждността на доставките остават водещи приоритети, наред с необходимостта от осигуряване на базови енергийни мощности.

Сръбският министър на енергетиката Дубравка Ханданович постави акцент на ускоряване интеграцията на енергийните пазари, като посочи, че забавянията в процеса и прекомерната бюрокрация увеличават разходите и затрудняват развитието на инфраструктурните проекти.

Министърът на енергетиката на Молдова Дорин Жунгиету от своя страна подчерта значението на трансграничните енергийни връзки за устойчивостта на енергийните системи при кризи, както и необходимостта от засилване на международното сътрудничество с цел гарантиране на сигурността на доставките.

Ръководителят на Представителството на „Главболгарстрой" в Брюксел Федерико Лазари подчерта, че основното предизвикателство пред Европа не е свързано с наличието на финансиране и инвестиционна активност, а със скоростта на реализация на стратегическите енергийни проекти. По думите му европейските финансови инструменти вече осигуряват значителен ресурс, но забавянията в разрешителните процедури, административната сложност и регулаторната рамка продължават да бъдат съществени пречки пред навременното изграждане на инфраструктура.

Той допълни, че енергийната сигурност и стабилността на доставките следва да се утвърдят като още по-водещ стратегически приоритет за Европейския съюз. В тази връзка трансграничните инфраструктурни проекти изискват по-висока степен на координация между държавите, с цел преодоляване на различията в разрешителните режими, сроковете за изпълнение и националните процедури. В този контекст Лазари посочи проекта „Вертикален газов коридор", който „Главболгарстрой" изпълнява на територията на България по EPC модел, при който компанията осъществява цялостния процес по проектиране, доставка на материали и оборудване и строителство, като прилага усилия за съкращаване на сроковете и оптимизирано изпълнение на строително-монтажните дейности.