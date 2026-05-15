Израел и Ливан удължиха примирието си с 45 дни

Израел и Ливан се споразумяха да удължат с 45 дни примирието, което американският президент Доналд Тръмп обяви на 16 април, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение на Държавния департамент на САЩ от днес.

"Договореното на 16 април прекратяване на огъня ще бъде удължено с 45 дни, за да да се постигне напредък в преговорите", заяви говорителят на Държавния департамент Томи Пагът.

Държавният департамент определи преговорите между Израел и Ливан, състояли се в американската столица Вашингтон вчера и днес, като "високо продуктивни" и обяви, че двете страни ще възобновят преговорите си на 2 и 3 юни, пише БТА.

Този кръг от преговори бе трети, откакто Израел засили въздушните си атаки срещу Ливан, след като проиранската ливанска шиитска групировка "Хизбула" изстреля ракети срещу израелска територия на 2 март, три дни след началото на американско-израелските удари срещу Иран.