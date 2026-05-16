Временната президентка на Венецуела зове младите емигранти да се завърнат

Президентът на Венецуела Делси Родригес СНИМКА: Екс/ @clarincom

Изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес призова младите венецуелски емигранти да се завърнат в родината си и да допринесат с талантите си за развитието на различни сектори, включително на търговията, туризма и технологиите, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ.

„Какво искаме във Венецуела? Искаме младите хора, които са напуснали, да се върнат, да допринесат със своите таланти, със своите знания, със своя опит, за да помогнат за развитието на страната", заяви тя на церемонията по закриването на „Седмицата на технологиите" в Каракас, предаде БТА.

За да улесни това, тя обяви създаването на уебсайта renacevenezuela.gov.ve, където предприемачите могат да регистрират своите начинания в различни сектори като инженерство, здравеопазване, селско стопанство, хранително-вкусова промишленост, технологии, туризъм, образование, комуникации и енергетика.

Тя също така обяви създаването на „Венецуелска стартъп секция", както и фонд за подкрепа на венецуелски предприемачи, участващи в международни инвестиционни събития.

Родригес поиска от Министерството на образованието да създаде безплатен курс по предприемачество, иновации и стартиращи компании в държавни и частни висши учебни заведения във Венецуела, за да се даде „специален тласък в тази посока".

В понеделник Венецуела стартира второто издание на „Седмицата на технологиите". Неговата цел е да привлече европейски капитал, особено испански инвестиции, в условията на нов климат на правителствени реформи.

В събитието за технологии, предприемачество и иновации участват над 700 чуждестранни гости, включително над 200 инвестиционни фонда и компании „еднорози", според изпълнителния директор на събитието Патрисия Сарага.

Двама испански бизнесмени изразиха оптимизма си пред ЕФЕ относно възможностите за инвестиране във Венецуела, докато мениджъри на венецуелски компании за недвижими имоти, транспорт и съобщения потвърдиха, че южноамериканската страна е готова за икономическа експанзия с чуждестранен капитал.

