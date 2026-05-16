Хърватия с ръст на бебета през 2025 г.

Хърватия е регистрирала близо 500 повече раждания миналата година, отколкото през 2024 г., което е „окуражаващ" знак, заяви днес министърът на демографията и имиграцията Иван Шипич, цитиран от ХИНА.

В речта си на събитие по случай Международния ден на семейството Шипич каза, че предварителните данни за първите четири месеца на тази година също сочат продължаваща положителна тенденция. „Не сме в еуфория, но гледаме с оптимизъм на това, което предстои", каза той, пише БТА.

Той добави, че през първите четири месеца на годината са изплатени над 190 милиона евро обезщетения за майчинство и родителство, което е с около 60 милиона евро повече, отколкото през същия период на миналата година, като според него мерките за подкрепа вече дават резултати.

„През миналата година 528 милиона евро бяха платени в сметките на майки и бащи за обезщетения за майчинство и родителство", каза Шипич.

„Семейството е основата на всяко общество, включително и на нашата родина, която искаме да видим в бъдеще в много по-добро състояние, с много семейства и много деца", каза той.

Той каза още, че хиляди хърватски семейства се завръщат от чужбина, като подчерта, че демографското обновление не може да бъде постигнато само от едно министерство, а изисква координирани действия на всички нива на управление и институции.

„Никое отделно министерство или министър не може да успее сам по този труден път", каза Шипич. „Трябва да обърнем негативните тенденции, да спрем емиграцията, да увеличим завръщането, да увеличим раждаемостта и да осигурим по-голяма сигурност за семействата."

По случай Международния ден на семейството Министерството на демографията и имиграцията организира интерактивна семейна програма в Хърватския природонаучен музей в Загреб, озаглавена „Пътешествие през Хърватия – интерактивно семейно преживяване", насочена към деца и родители.