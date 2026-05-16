Ливан приветства удължаването на примирието въпреки новите смъртоносни израелски удари

Ливанската делегация на преговорите във Вашингтон приветства договореното удължаване с 45 дни на прекратяването на огъня с Израел, предаде Франс прес.

Това обаче стана на фона на нови смъртоносни израелски въздушни удари в Ливан.

Удължаването на примирието, в съчетание с мерки за сигурност и посредническата роля на САЩ, "проправят пътя към трайна стабилност", се казва в изявлението. В същото време, "за да бъдат избегнати провалите на предишни споразумения", ливанската делегация призова за "изпълнение на поетапен и проверим процес", подкрепен от Вашингтон, пише БТА.

Малко след удължаването на прекратяването на огъня обаче ливанските власти съобщиха вчера вечерта, че израелската армия е нанесла въздушен удар по офиса в село Харуф на Ислямския здравен комитет, свързан с проиранското движение "Хизбула". По последни данни при тази атака в Южен Ливан, но северно от река Литани, са били убити шестима души, включително трима спасители от Комитета.

По-рано ливанските власти съобщиха за смъртта на тримата спасители.

Израелската армия нанесе въздушни удари и по град Тир, южно от река Литани, след като издаде предупреждение хората да напуснат няколко сгради.

При атаката са били ранени 37 души, сред които шестима медици, работещи болница, четири деца и девет жени, съобщи Министерството на здравеопазването на Ливанската република.

Над 400 души са били убити в Ливан по оценки на АФП въз основа на официални данни след влизането в сила на прекратяването на огъня на 17 април. Въпреки примирието Израел продължава да нанася удари в съседната страна, както твърди, по "Хизбула", а ливанското шиитско движение обстрелва израелски позиции.

Ливанският премиер Науаф Салам междувременно разкритикува вчера "Хизбула", че е въвлякла страната в поредната безразсъдна война.

"Стига с тези безотговорни авантюри, обслужващи чужди проекти и интереси", каза сунитът Салам, явно имайки предвид движението, подкрепяно от шиитски Иран.