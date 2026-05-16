Тръмп: Си определи освобождаването на Джими Лай за "труден въпрос"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че е повдигнал на своята среща с китайския си колега Си Цзинпин въпроса за осъдения на затвор медиен магнат в Хонконг Джими Лай. Си обаче му казал, че освобождаването на продемократичния активист би било "труден въпрос", предаде ДПА.

Тръмп коментира темата пред журналисти на борда своя самолет на връщане от Китай. Вярвам, че Си Цзинпин обмисля сериозно освобождаването на църковен пастор, задържан в Китай, каза той, без да даде подробности, но в същото време добави, че е настроен по-малко оптимистично, що се отнася до тежкото положение на Лай.

Семейството и поддръжниците на 78-годишния британски гражданин се надяваха, че президентът на САЩ може да помогне за освобождаването му, отбелязва ДПА.

Държавният секретар Марко Рубио, от своя страна, призова Пекин да се вслуша в призивите на Вашингтон да освободи Джими Лай, пише БТА.

Медийният магнат, който беше влиятелна фигура в продемократичното движение в Хонконг, бе задържан през 2020 г. по време на репресиите след масовите антиправителствени протести в бившата британска колония, посочва ДПА.

По-рано тази година Лай беше осъден на 20 години затвор в съответствие със закона за националната сигурност, наложен от Пекин на китайския специален административен район.

На фона на критиките от страна на западни държави, Китай отговори, че делото срещу медийния магнат е изцяло вътрешен въпрос на Хонконг.