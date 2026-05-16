Един загинал и десетки пострадали след изтичане на токсично вещество в Бавария

Изтичане на "токсично вещество" причини смъртта на един работник в компания в южната германска провинция Бавария, предаде ДПА, като се позова на местната полиция.

Двама служители на фирмата, която рутинно работи с химикали, са загубили съзнание при инцидента, станал вчера преди обед. По-късно единият от тях е починал в болница.

Около 30 души са пострадали. Седемнадесет от тях са настанени в болница за по-нататъшно лечение и наблюдение, каза Баварският Червен кръст.

Всички хора, които са били в обекта, са евакуирани. Властите заявиха, че няма опасност за обществеността, тъй като "токсичното вещество е останало вътре в сградата и не се е разпространило във въздуха".

Засега не е ясно за какъв точно химикал става въпрос, тъй като разследващите полицаи все още не може да влязат вътре.

Съответно тепърва ще бъде установено дали инцидентът е бил предизвикан от техническа повреда или се дължи на човешка грешка.

Първите пожарникари описали "драматична ситуация", като се наложило няколко човека да бъдат извадени от сградата, за да бъдат спасени, съобщава БТА.