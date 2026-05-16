ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Жълт код за силни валежи обяви НИМХ за няколко обл...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22858031 www.24chasa.bg

Китай в ООН разкритикува американска резолюция за Ормузкия проток

848
Сградата на ООН Снимка: pixabay

Постоянният представител на Китай при ООН Фу Цун разкритикува предложена от САЩ съвместно с Бахрейн проекторезолюция за Ормузкия проток, предаде ДПА.

Съдържанието на текста и моментът, в който той е внесен, не са правилни, коментира Фу и обобщи, че приемането на резолюцията няма да е от полза. "Това, от което се има нужда, е да призовем (САЩ и Иран) да започнат сериозни и добросъвестни преговори, които може да решат проблема", подчерта той.

Фу даде да се разбере, че ако зависи от Китай, който този месец е ротационен председател на Съвета за сигурност на ООН, резолюцията няма да бъде подложена на гласуване.

Според китайската мисия в централата на ООН в Ню Йорк вносителите на проекта за момента не са поискали такъв вот.

От представителството на САЩ засега не са отговорили на запитване на ДПА за коментар.

Дипломати обаче прогнозираха, че ако се стигне до гласуване, Русия и Китай вероятно ще наложат вето, предаде БТА.

Текстът призовава Иран да спре атаките в Ормузкия проток и минирането на този ключов морски маршрут.

Китайският дипломат коментира темата за американската проекторезолюция малко след края на срещата между президентите на двете страни, Си Цзинпин и Доналд Тръмп, отбелязва ДПА.

Според Белия дом двамата са се съгласили, че Ормузкият проток трябва да бъде отворен, но в същото време Си се обяви против милитаризацията на този воден път и събирането на такси за преминаване на кораби.

"Този ​​конфликт, който никога не трябваше да започва, няма причина да продължава", заяви, от своя страна, Министерството на външните работи на Китайската народна република, критикувайки косвено започнатата от САЩ и Израел война срещу Иран.

Сградата на ООН Снимка: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Защо от Благоевград до Берковица маслото поскъпва повече от Нидерландия