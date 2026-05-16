Китай в ООН разкритикува американска резолюция за Ормузкия проток

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Постоянният представител на Китай при ООН Фу Цун разкритикува предложена от САЩ съвместно с Бахрейн проекторезолюция за Ормузкия проток, предаде ДПА.

Съдържанието на текста и моментът, в който той е внесен, не са правилни, коментира Фу и обобщи, че приемането на резолюцията няма да е от полза. "Това, от което се има нужда, е да призовем (САЩ и Иран) да започнат сериозни и добросъвестни преговори, които може да решат проблема", подчерта той.

Фу даде да се разбере, че ако зависи от Китай, който този месец е ротационен председател на Съвета за сигурност на ООН, резолюцията няма да бъде подложена на гласуване.

Според китайската мисия в централата на ООН в Ню Йорк вносителите на проекта за момента не са поискали такъв вот.

От представителството на САЩ засега не са отговорили на запитване на ДПА за коментар.

Дипломати обаче прогнозираха, че ако се стигне до гласуване, Русия и Китай вероятно ще наложат вето, предаде БТА.

Текстът призовава Иран да спре атаките в Ормузкия проток и минирането на този ключов морски маршрут.

Китайският дипломат коментира темата за американската проекторезолюция малко след края на срещата между президентите на двете страни, Си Цзинпин и Доналд Тръмп, отбелязва ДПА.

Според Белия дом двамата са се съгласили, че Ормузкият проток трябва да бъде отворен, но в същото време Си се обяви против милитаризацията на този воден път и събирането на такси за преминаване на кораби.

"Този ​​конфликт, който никога не трябваше да започва, няма причина да продължава", заяви, от своя страна, Министерството на външните работи на Китайската народна република, критикувайки косвено започнатата от САЩ и Израел война срещу Иран.