Огнеборец загина при голям пожар в дървообработващо предприятие в щата Мейн

Един човек загина, а 11 бяха ранени, при огромен пожар в дървообработващо предприятие в североизточния американски щат Мейн, предаде Асошиейтед прес, като се позова на местните власти.

Причината за инцидента, станал вчера, за момента не е установена.

Загиналият е пожарникар, който бил изпратен заедно с колеги да изгаси огъня, когато силоз се взривил, пише БТА.

Предприятието се намира в Сиърсмонт - град с около 1500 жители, близо до централната част от крайбрежието на Мейн.

Дървообработването е ключов отрасъл за щатската икономика, отбелязва АП.