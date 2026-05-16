https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22858055 www.24chasa.bg

Огнеборец загина при голям пожар в дървообработващо предприятие в щата Мейн

Пожар. Снимката е илюстративна

Един човек загина, а 11 бяха ранени, при огромен пожар в дървообработващо предприятие в североизточния американски щат Мейн, предаде Асошиейтед прес, като се позова на местните власти.

Причината за инцидента, станал вчера, за момента не е установена.

Загиналият е пожарникар, който бил изпратен заедно с колеги да изгаси огъня, когато силоз се взривил, пише БТА.

Предприятието се намира в Сиърсмонт - град с около 1500 жители, близо до централната част от крайбрежието на Мейн.

Дървообработването е ключов отрасъл за щатската икономика, отбелязва АП.

