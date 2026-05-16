ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Жълт код за силни валежи обяви НИМХ за няколко обл...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22858061 www.24chasa.bg

Почина най-старото куче в света (Снимка)

824
снимка:pixabay

Лазар - вероятно най-старото куче в света, почина във Франция на 30 години, предаде Франс прес и БТА.

"Ти беше нашето малко бебе дядо", написа днес в Инстаграм неговата собственичка Офели Будол, обявявайки смъртта на домашния си любимец.

Любопитното е, че тя е на 29 години - с една година по-млада от Лазар. 

Представител на дребна порода - континентален той шпаньол, кучето е починало вчера близо до град Анси, Източна Франция.

Лазар е роден в приют в района на 4 декември 1995 г. Дългогодишната собственичка на кучето починала наскоро.

Офели Будол - самотна майка на 9-годишно момче, взела Лазар едва преди месец с идеята да го даде на майка си. Тя обаче се влюбила в кучето и решила сама да се грижи за него. С единственото условие двете ѝ котки да нямат нищо против.

На 30 години и пет месеца, Лазар носел памперси, бил глух, сляп и спял почти по цял ден.

От Книгата на рекордите на Гинес заявиха пред АФП, че не са получили никакви доказателства, че това наистина е било най-възрастното куче в света, и следователно не може да потвърдят дали той държи рекорда.

снимка:pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Защо от Благоевград до Берковица маслото поскъпва повече от Нидерландия