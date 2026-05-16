Лукашенко се срещна с американски пастор преди евангелистко събитие в Минск

Президентът на Беларус Александър Лукашенко посрещна американския пастор Франклин Греъм, който пристигна в строго контролираната страна, за да проведе най-голямото евангелистко събитие в нейната история, предаде Асошиейтед прес.

Авторитарният лидер на Беларус помоли Греъм да предаде сърдечни поздрави на президента Доналд Тръмп и да му каже, че има "надеждни приятели и поддръжници в Беларус".

Откакто Тръмп се върна в Белия дом, Лукашенко освободи стотици политически затворници като част от споразумения, сключени с посредничеството на САЩ, които отмениха някои американски санкции – част от усилията на изолирания лидер да подобри връзките със Запада.

"Без американския президент може би щеше да ни бъде по-трудно да установим нашите отношения", каза Лукашенко на Греъм, председател на "Samaritan's Purse" и на Евангелистката асоциация "Били Греъм". Греъм беше придружен от Грета ван Сустерен, водеща в Newsmax TV, която е омъжена за специалния пратеник на Тръмп за Беларус, Джон Коул, пише БТА.

Лукашенко управлява с желязна ръка тази страна с население от 9,5 милиона души от повече от три десетилетия. Минск многократно е ставал обект на санкции от западните държави – както заради репресиите срещу правата на човека, така и за това, че позволи на Москва да използва територията му за мащабното нашествие в Украйна през 2022 г.

Греъм се готви да организира най-голямото събиране на евангелисти в историята на Беларус, като се очаква хиляди хора да присъстват на събитието, наречено от организаторите "Фестивал на надеждата", което ще се състои в закрита спортна зала в Минск.

Управлението на Лукашенко беше оспорено след президентските избори през 2020 г., когато стотици хиляди излязоха на улиците, за да протестират срещу гласуването, което смятаха за фалшифицирано. При последвалите репресии десетки хиляди бяха задържани, а много от тях бяха бити от полицията. Известни фигури от опозицията избягаха от страната или бяха хвърлени в затвора.

Пет години след масовите демонстрации Лукашенко спечели седми мандат миналата година на избори, които опозицията нарече фарс.

Като част от споразумение през март, за което Вашингтон помогна да бъде сключено, Лукашенко нареди освобождаването на 250 политически затворници, а САЩ се съгласиха да вдигнат санкциите срещу две беларуски държавни банки и министерството на финансите на страната, както и да премахнат най-големите беларуски производители на поташ от списъка със санкции.

Друго споразумение през април доведе до освобождаването на известния журналист Анджей Почобут при размяна с Полша, при което бяха освободени общо 10 души. Въпреки това, според правозащитния център "Вясна", в Беларус все още има 845 политически затворници, включително 22 журналисти.