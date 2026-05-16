Човек загина след ухапване от акула край бреговете на Западна Австралия

Мъж, нападнат от акула край бреговете на Западна Австралия, е починал от раните си, съобщи полицията, цитирана от Ройтерс.

Това е второто довело до смърт нападение на акула в Австралия от началото на годината, пише БТА.

38-годишният мъж, чиято самоличност още не е установена, е бил ухапан в района на рифа Хорсшу, близо до остров Ротнест - на около 31 км западно от столицата на щата Пърт, се посочва в изявление на полицията.

Мъжът е бил откаран на брега, но не е могъл да бъде реанимиран, според полицията. Очаква се доклад на съдебния лекар.

Властите съветват хората да бъдат особено предпазливи във водите край остров Ротнест, който е популярна туристическа дестинация. Въздушни кадри на Австралийската радио-телевизионна корпорация показаха полицейска лодка, полицейски служители и спасителен хеликоптер с носилка на мястото на инцидента.

През януари момче загина, след като беше ухапано от акула в пристанището на Сидни, след поредица от атаки на акули по източното крайбрежие на страната.

Повечето атаки на акули се случват по източното и югоизточното крайбрежие на Австралия, като средно се регистрират около 20 такива инцидента годишно, според Австралийския институт за здравеопазване.