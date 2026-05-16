Израелските сили са създали лагер в иракската пустиня по време на войната с Иран

Израелските сили са разположили пост в пустинята в Ирак в началото на войната на САЩ и Израел срещу Иран, съобщиха иракски и американски официални представители, цитирани от Асошиейтед прес.

За съществуването на тайния израелски военен обект за първи път съобщи в. "Уолстрийт джърнъл", описал го като база, в която са разположени специални сили и която служи като логистичен център за израелските въздушни сили.

Съобщенията за тайна база предизвикаха бурна реакция в Ирак. Иракски представители заявиха, че в началото на март въоръжените сили са разследвали сигнали за неразрешена военна сила в пустинята Нухаиб – безплодна област югозападно от градовете Карбала и Наджаф – и са били обстрелвани по пътя към мястото.

Иракски официални лица потвърдиха присъствието на малка, краткосрочна неразрешена сила в пустинята, но не потвърдиха, че тя е била израелска, пише БТА. Двама пожелали анонимност иракски служители по сигурността и разузнаването и висш военнослужещ от САЩ заявиха, че това е така.

Според американският военен "база" е "прекалено силна дума" за израелския преден пост, по-скоро е представлявал "временна зона за събиране или лагер за подпомагане на операции в Иран".

Представител на иракското разузнаване е заявил пред АП, че израелският отряд е разпънал палатки в района и "целта му е била да наблюдава изстрелването на ракети и дейността на дронове, осъществявана от някои иракски милиции". Властите смятат, че отрядът е пристигнал по въздух, но не знаят кога точно. Те също не го определят като "база".

Местен овчар забелязал присъствието на отряда и сигнализирал за това на властите.

Представители на израелската армия и временният прессекретар на Пентагона Джоел Валдес отказаха да коментират, отбелязва АП.