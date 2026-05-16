Китай призова международната общност да коригира историческата несправедливост по палестинския въпрос

Заместник-постоянният представител на Китай в ООН Сун Лей на 15 май на възпоменателно събитие по случай палестинския Ден на Накба призова международната общност да предприеме действия за „коригиране на историческата несправедливост", съобщава КМГ.

Сун Лей заяви, че споразумението за прекратяване на огъня в Газа е влязло във втора фаза, но Израел продължава да извършва чести атаки, да разширява военното строителство и да ограничава достъпа на хуманитарна помощ. Китай подкрепя възможно най-скорошното създаване на независима палестинска държава с пълен суверенитет, основана на границите от 1967 година със столица Източен Йерусалим. Освен това и подкрепя Палестина да стане пълноправен член на ООН.

Китай ще продължи да работи заедно с международната общност за постигане на всеобхватно, справедливо и трайно решение на палестинския въпрос.