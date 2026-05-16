Срещата на върха между лидерите на Китай и САЩ в Пекин постави нова траектория за развитие на отношенията между двете страни – „китайско-американски конструктивни отношения на стратегическа стабилност", съобщава КМГ.. Скорошно проучване на общественото мнение, проведено от CGTN сред потребители по света, показва, че 87% от анкетираните смятат, че отношенията между Китай и САЩ трябва да се основават на взаимно развитие и общ просперитет, а не на игра с нулева сума.

Според 71,6% от респондентите „конструктивните отношения на стратегическа стабилност" между двете страни създават усещане за сигурност и предвидимост в нестабилната международна среда и са важен фактор за поддържането на траен световен мир и стабилност. Резултатите от проучването отразяват очакванията и широкия консенсус на международната общност.

Според анализатори новата посока, по която поемат китайско-американските отношения е отговорност, която големите държави трябва да поемат.