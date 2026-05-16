Ирак отбеляза с артилерийски залпове новото си правителство

Иракски депутати по време на гласуването на ново правителство. СНИМКА: РОЙТЕРС

Артилерийски изстрели днес в Багдад отбелязаха сформирането на ново правителство, съобщи източник от иракските служби за сигурност, цитиран от Франс прес.

По-рано бяха чути три силни експлозии, идващи от центъра на столицата, което първоначално породи опасения от атентат, пише БТА.

По време на войната срещу Техеран, започнала на 28 февруари от САЩ и Израел, иракски въоръжени групи, подкрепяни от съседния Иран, нанесоха удари срещу американски обекти, включително американското посолство в Багдад. САЩ отвърнаха с обстрел по техните бази и позиции, като убиха десетки бойци.

На фона на този конфликт и след дълги преговори под американски натиск, Ирак сформира тази седмица правителство, ръководено от бизнесмена Али аз Зайди, шест месеца след парламентарните избори от ноември 2025 г. Очаква се екипът му да включва 23 министерски портфейла, но засега остава непълен, като няколко поста все още са предмет на дискусии между партиите.

Аз Зайди е четиридесетгодишен, като е смятан за компромисна фигура след оттеглянето на бившия премиер Нури ал Малики, възприеман като близък до Иран, под натиска на Доналд Тръмп, отбелязва АФП.

