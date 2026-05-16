Путин ще посети Китай на 19 и 20 май

снимка: РОЙТЕРС

Руският президент Владимир Путин ще посети Китай на 19 и 20 май, съобщи днес говорител на Министерството на външните работи на Китай, цитиран от Синхуа.

Посещението на руския лидер е посветено на 25-годишнината от подписването на Договора за добросъседство, приятелство и сътрудничество, който е от основополагащо значение за междудържавните отношения, отбеляза Кремъл, цитиран от ТАСС.

Путин и китайският президент Си Цзинпин ще обсъдят актуални въпроси, свързани с двустранните отношения, ще обменят мнения по основни международни и регионални проблеми. Програмата включва и среща с премиера Ли Цян, пише БТА.

Предстоящото посещение на руския президент бе оповестено ден след като американският държавен глава Доналд Тръмп приключи тридневна визита в Китай.

