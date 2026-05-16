Гръцки остров изумява с "нулеви отпадъци"

Малкият гръцки остров Tилос отново попадна във фокуса на европейските медии, след като германското издание reisereporter го определи като една от първите туристически дестинации в света, доближили се до модела „нулеви отпадъци".

Островът от архипелага Додеканези постепенно се превръща в международен пример за устойчив туризъм и модерно управление на отпадъците. Според публикацията, почти целият боклук на острова се рециклира, компостира или използва повторно, а отпадъците почти не достигат до сметищата.

На Tилос вече няма традиционни улични контейнери. Вместо това функционира система за разделно събиране „от врата до врата", при която жителите и местният бизнес предварително сортират органичните, рециклируемите и остатъчните отпадъци. Проектът се реализира чрез програмата Just Go Zero Tilos.

Старото депо на острова е закрито и заменено с модерна система за третиране на отпадъци. Органичните материали се превръщат в компост, а рециклируемите суровини се връщат обратно в употреба.

Според европейски данни островът е достигнал близо 90 на сто ниво на рециклиране и компостиране, резултат, който го нарежда сред най-успешните примери за кръгова икономика в Средиземноморието.

Местните жители, които са около 800 души, играят ключова роля за успеха на системата. Именно тяхното участие и ежедневна дисциплина превръщат екологичния модел в реално работеща практика.

Освен с екологичните си инициативи, Tилос е известен и с проектите си за възобновяема енергия, както и със спокойната си атмосфера, запазена от масовия туризъм. Сред най-популярните места на острова са селищата Мегало Хорио и Микро Хорио, както и плажовете Еристос и Ливадия.

Особена атракция на острова е пещерата Харкадио, където са открити останки от слонове джуджета, живели на Тилос преди хиляди години.

До острова се стига основно по море, най-често през остров Родос, тъй като Тилос няма летище. Именно това засега го предпазва от съдбата на много други туристически места, където „развитието на туризма" често означава повече бетон, шум и презастрояване.