ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пет дихателни техники, които намаляват стреса за м...

Времето София 19° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22858771 www.24chasa.bg

Край на тротинетките за непълнолетни в Гърция

Бойка Атанасова, Атина

1164
Снимката е илюстративна. Снимка: Архив

Правителството на Гърция подготвя нова, значително по-строга рамка за движение на електрическите тротинетки и леките индивидуални превозни средства. Това обяви министърът на гражданската защита Михалис Хрисохоидис в интервю за ERTnews.

Сред основните предложения е пълна забрана за използване на електрически тротинетки от непълнолетни. Според властите, все по-често се регистрират инциденти с участието на деца и младежи, които управляват тротинетки без необходимия опит, предпазни средства и познаване на правилата за движение.

Новата рамка предвижда още задължителна застраховка за електрическите тротинетки, както и специална регистрация или идентификационна маркировка. Целта е при нарушения и катастрофи по-лесно да се установява собственикът и отговорността за инцидента.

Обмисля се въвеждането на ограничения за максималната скорост, както и забрана за движение в определени пешеходни зони, крайбрежни алеи и места с интензивен туристически поток. Засилен контрол ще има и върху компаниите за отдаване на тротинетки под наем, които са особено разпространени в големите градове и туристическите райони.

Министърът се обяви и за премахването по гръцките острови на малки нерегламентирани или самоделни превозни средства, които според него представляват сериозна опасност за движението и често не отговарят на никакви изисквания за безопасност.

Хрисохоидис коментира и последните инциденти около студентските избори, като подчерта необходимостта от „контролиран достъп" до университетите и засилени мерки за сигурност в учебните заведения.

Според гръцките власти новите мерки са част от по-широка стратегия за подобряване на пътната безопасност и ограничаване на инцидентите, които зачестяват с навлизането на електрическите превозни средства в ежедневния транспорт.

Снимката е илюстративна. Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Защо от Благоевград до Берковица маслото поскъпва повече от Нидерландия