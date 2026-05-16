Край на тротинетките за непълнолетни в Гърция

Правителството на Гърция подготвя нова, значително по-строга рамка за движение на електрическите тротинетки и леките индивидуални превозни средства. Това обяви министърът на гражданската защита Михалис Хрисохоидис в интервю за ERTnews.

Сред основните предложения е пълна забрана за използване на електрически тротинетки от непълнолетни. Според властите, все по-често се регистрират инциденти с участието на деца и младежи, които управляват тротинетки без необходимия опит, предпазни средства и познаване на правилата за движение.

Новата рамка предвижда още задължителна застраховка за електрическите тротинетки, както и специална регистрация или идентификационна маркировка. Целта е при нарушения и катастрофи по-лесно да се установява собственикът и отговорността за инцидента.

Обмисля се въвеждането на ограничения за максималната скорост, както и забрана за движение в определени пешеходни зони, крайбрежни алеи и места с интензивен туристически поток. Засилен контрол ще има и върху компаниите за отдаване на тротинетки под наем, които са особено разпространени в големите градове и туристическите райони.

Министърът се обяви и за премахването по гръцките острови на малки нерегламентирани или самоделни превозни средства, които според него представляват сериозна опасност за движението и често не отговарят на никакви изисквания за безопасност.

Хрисохоидис коментира и последните инциденти около студентските избори, като подчерта необходимостта от „контролиран достъп" до университетите и засилени мерки за сигурност в учебните заведения.

Според гръцките власти новите мерки са част от по-широка стратегия за подобряване на пътната безопасност и ограничаване на инцидентите, които зачестяват с навлизането на електрическите превозни средства в ежедневния транспорт.