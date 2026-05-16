Турция предлага тръбопровод за нуждите на НАТО през България и Румъния за $1,2 млрд.

Турция е предложила изграждането на тръбопровод за гориво за военни цели през България до Румъния на стойност 1,2 милиарда долара. Целта е да се подсигурят енергийните доставки за източния фланг на НАТО. Очаква се проектът да бъде обсъден и евентуално одобрен по време на срещата на върха на алианса в Анкара през юли, съобщава „Блумбърг", позовавайки се на източници, запознати с преговорите.

По информация на агенцията, тръбопроводът ще бъде предназначен единствено за военни цели и няма да се използва за граждански доставки на горива. Детайлите около капацитета и техническите характеристики остават засекретени.

Инициативата е част от по-широката стратегия на НАТО за укрепване на логистичната и енергийната сигурност на държавите от източния фланг. Според източниците, войната в Украйна и напрежението в Близкия изток, включително прекъсванията в енергийните доставки след затварянето на Ормузкия проток, са ускорили плановете за модернизиране на военната инфраструктура на алианса.

Новият маршрут ще допълни усилията на Полша и Румъния за разширяване на NATO Pipeline System (NPS) — изградената по време на Студената война подземна мрежа за пренос на горива на НАТО. В момента системата достига само до Германия, което ограничава възможностите за бързо снабдяване на съюзническите сили в Източна Европа.

NPS обединява 10 системи за съхранение и дистрибуция на горива и смазочни материали, с обща дължина около 10 000 километра и капацитет за съхранение от 4,1 милиона кубически метра. Мрежата свързва военни бази, летища, складове, рафинерии и логистични терминали в 12 държави от НАТО.

Освен основните национални и многонационални мрежи, горивна инфраструктура, свързана със системата, съществува и в България, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия, Словения и Испания.

Турция ще бъде домакин на срещата на върха на НАТО в Анкара на 7 и 8 юли, като именно тогава се очаква алиансът да вземе решение дали проектът да премине към следващ етап на реализация.