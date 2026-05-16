„Ню Йорк Таймс": САЩ и Израел се готвят да подновят ударите срещу Иран през следващата седмица

Съединените щати и Израел подготвят подновяване на ударите срещу Иран още през следващата седмица, докато президентът Доналд Тръмп обмисля дали да възобнови военната операция след провалените мирни преговори. Това съобщи „Ню Йорк Таймс", позовавайки се на американски и международни източници.

Тръмп се завърна от Китай в петък, изправен пред ключови решения относно Иран, след като негови съветници вече са изготвили планове за нови военни действия в случай, че дипломатическата безизходица бъде преодоляна със сила.

По данни на източници от администрацията, американският президент все още не е взел окончателно решение.

Междувременно представители на няколко държави се опитват да договорят компромисно решение, което да убеди Техеран да отвори отново Ормузкия проток и да позволи на Тръмп да представи военната кампания като успешна.

На борда на президентския самолет „Еър Форс Уан" Тръмп заяви пред журналисти, че последното предложение на Иран е „неприемливо".

„Погледнах го и ако не ми хареса още първото изречение, просто го изхвърлям", каза американският президент.

Тръмп съобщи още, че е обсъдил темата с китайския президент Си Дзинпин. Китай е стратегически партньор на Иран и разчита в голяма степен на доставките на петрол и газ през Ормузкия проток. По думите на Тръмп, той не е поискал от Си Дзинпин да оказва натиск върху Техеран.

Според публикацията Пентагонът вече подготвя варианти за възобновяване на операция „Епична ярост", която беше временно спряна след обявеното от Тръмп примирие миналия месец. Възможно е операцията да бъде подновена под ново име.

„Имаме план за ескалация, ако се наложи", заяви министърът на отбраната Пийт Хегсет пред американски законодатели тази седмица.

Той допълни, че се подготвя и връщане към стандартни нива на военно присъствие след изпращането на над 50 000 американски военнослужещи в Близкия изток.

„Или ще сключат сделка, или ще бъдат унищожени. Така или иначе, ние печелим", заяви Тръмп преди отпътуването си за Китай.

Американски представители посочват, че при евентуално подновяване на ударите Вашингтон може да предприеме по-мащабни бомбардировки срещу ирански военни и инфраструктурни обекти.

Сред разглежданите варианти е и операция на специалните части срещу дълбоко подземни ядрени съоръжения, включително запасите от високообогатен уран в комплекса в Исфахан. Няколкостотин военнослужещи от специалните сили са били изпратени в региона още през март именно с такава цел.

Военни експерти предупреждават, че подобна операция би изисквала хиляди допълнителни военнослужещи за охрана и логистична подкрепа и крие сериозен риск от директни сблъсъци с иранските сили.

В момента около 5000 морски пехотинци и 2000 парашутисти от 82-ра въздушнодесантна дивизия на САЩ се намират в региона в очакване на заповеди.

Според източниците те могат да бъдат използвани както при евентуална операция в Исфахан, така и при опит за овладяване на остров Харк — ключов център за износа на ирански петрол.

От иранска страна също заявяват готовност за нов конфликт.

„Нашите въоръжени сили са готови да дадат заслужен отговор на всяка агресия. Погрешната стратегия и погрешните решения винаги водят до погрешни резултати", написа председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф.

„Подготвени сме за всички варианти. Те ще бъдат изненадани", добави той.

Според „Ню Йорк Таймс" евентуалното възобновяване на бойните действия вероятно ще започне от точката, в която конфликтът беше прекратен след постигнатото в последния момент примирие между САЩ и Иран на 7 април.

Преди сключването на споразумението Тръмп предупреди, че ще унищожи „цялата цивилизация" на Иран, ако Техеран не гарантира безопасното преминаване на търговски кораби през Ормузкия проток.

След началото на примирието Пентагонът е използвал паузата, за да презареди бойните кораби и авиацията си в региона.

Председателят на Съвета на началник-щабовете генерал Дан Кейн заяви, че повече от 50 000 американски военнослужещи, два самолетоносача, над дузина разрушители на Военноморските сили и десетки бойни самолети остават в пълна готовност.

„Никой противник не бива да приема сегашната ни сдържаност като липса на решителност", подчерта той.

По данни на американските служби САЩ са нанесли удари по ирански площадки за балистични ракети, складове на Корпуса на гвардейците на ислямската революция и друга военна инфраструктура.

Въпреки това американското разузнаване смята, че Иран вече е възстановил достъпа до повечето си ракетни бази, установки и подземни съоръжения.

„Ню Йорк Таймс" допълва, че Техеран отново контролира 30 от общо 33 ракетни позиции по протежение на Ормузкия проток, което потенциално представлява заплаха за американски военни кораби и петролни танкери в района.