Израел отново удари Ливан въпреки удължаването на прекратяването на огъня

Израел нанася нови удари по южната част на Ливан, след като нареди на жителите на девет села да се евакуират, въпреки удължаването с месец и половина на прекратяването на огъня, договорено по време на преговорите между двете страни във Вашингтон, предаде Франс прес.

"Израелските сили за отбрана започнаха да нанасят удари по инфраструктурата на "Хизбула" в няколко района в южната част на Ливан", заяви израелската армия в съобщение.

Ливанската национална информационна агенция ННА съобщи за удари по най-малко пет села в южната част, предшествани от масово изселване на жителите към Сайда и Бейрут.

Преди това израелската армия беше наредила на жителите на девет села в районите на Сайда и Набатие да ги евакуират в очакване на удари.

Ударите по опустошената южна част на Ливан продължават въпреки обявеното в петък вечерта удължаване на примирието, влязло в сила на 17 април между двете страни, което трябваше да изтече в неделя, пише БТА.

Израел и Ливан водят преговори във Вашингтон – първите от десетилетия насам между двете страни, които не поддържат дипломатически отношения.

Проиранската организация "Хизбула" се противопоставя на тези преговори и продължава да поема отговорност за атаки срещу израелската армия, която понастоящем окупира част от южната част на страната, както и спорадични удари срещу северната част на Израел.

Ливан беше въвлечен в регионалната война с Иран на 2 март и оттогава бяха убити близо 3 000 души, а над един милион са били разселени, според официалните данни.