ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Най-малко осем загинали и 25 ранени при сблъсък ме...

Времето София 21° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22859406 www.24chasa.bg

Папа Лъв XIV ще посети Франция на 25 септември

880
Папа Лъв XIV СНИМКА: ГЕТИ

Папа Лъв XIV ще се отправи на официално тридневно посещение във Франция на 25 септември тази година, съобщи Ватиканът, цитиран от Франс прес.

Папата ще посети седалището на ЮНЕСКО в Париж по покана на генералния директор на международната организация Халед ел Енани, френския президент Еманюел Макрон и френската католическа църква в лицето на председателя на конференцията на френските епископи кардинал Жан-Марк Авлин.

Това ще бъде първото официално посещение на глава на Католическата църква от 18 години насам, откакто папа Бенедикт Шестнадесети посети Франция през 2008 г. Папа Франциск посети страната три пъти, а именно в Страсбург, Марсилия и остров Корсика, но никога не предприе официална визита на национално ниво.

Посещението на папата, заедно с неговата визита в Испания през юни, ще затвърди завръщането на водача на католическата църква в европейските страни, чиято история е тясно свързана с католицизма и в които ролята и влиянието на християнството намаляват, пише БТА. То показва желанието на църквата да води диалог въпреки нарастващите разединения по различни етични и политически въпроси, отбелязва АФП.

"Папа Лъв XIV е изразявал по различни поводи високото уважение, с което се е отнася към нашата страна и духовната ѝ история", подчерта кардинал Жан-Марк Авлин, като уточни в сряда миналата седмица, че подготовките за посещението са вече в ход, като то се очаква да се състои на различни етапи в Париж и Лурд.

Папа Лъв XIV СНИМКА: ГЕТИ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Защо от Благоевград до Берковица маслото поскъпва повече от Нидерландия