Папа Лъв XIV ще посети Франция на 25 септември

Папа Лъв XIV ще се отправи на официално тридневно посещение във Франция на 25 септември тази година, съобщи Ватиканът, цитиран от Франс прес.

Папата ще посети седалището на ЮНЕСКО в Париж по покана на генералния директор на международната организация Халед ел Енани, френския президент Еманюел Макрон и френската католическа църква в лицето на председателя на конференцията на френските епископи кардинал Жан-Марк Авлин.

Това ще бъде първото официално посещение на глава на Католическата църква от 18 години насам, откакто папа Бенедикт Шестнадесети посети Франция през 2008 г. Папа Франциск посети страната три пъти, а именно в Страсбург, Марсилия и остров Корсика, но никога не предприе официална визита на национално ниво.

Посещението на папата, заедно с неговата визита в Испания през юни, ще затвърди завръщането на водача на католическата църква в европейските страни, чиято история е тясно свързана с католицизма и в които ролята и влиянието на християнството намаляват, пише БТА. То показва желанието на църквата да води диалог въпреки нарастващите разединения по различни етични и политически въпроси, отбелязва АФП.

"Папа Лъв XIV е изразявал по различни поводи високото уважение, с което се е отнася към нашата страна и духовната ѝ история", подчерта кардинал Жан-Марк Авлин, като уточни в сряда миналата седмица, че подготовките за посещението са вече в ход, като то се очаква да се състои на различни етапи в Париж и Лурд.