Израел: Шефът на военното крило на "Хамас" е бил убит в Газа

Жители на Газа носят телата на убития Изедин ал Хадад - ръководител на военното крило на "Хамас", както и телата на съпругата му и дъщеря им. СНИМКА: РОЙТЕРС

Израелската армия съобщи, че при въздушен удар в ивицата Газа вчера е бил убит ръководителят на военното крило на "Хамас", съобщи Ройтерс.

Това е най-високопоставеният представител на палестинската групировка, ликвидиран от Израел след подкрепеното от САЩ примирие от октомври миналата година, което трябваше да сложи край на бойните действия.

Високопоставен представител на "Хамас", пожелал анонимност, потвърди, че при атаката е загинал Изедин ал Хадад, роден през 1970 година. До момента групировката не е обявила официално смъртта му.

В джамията "Мъчениците от Ал Акса" в централната част на Газа се състоя общо погребение на Хадад, съпругата му и 19-годишната му дъщеря. Не се уточнява при какви обстоятелства са загинали двете жени, пише БТА.

Според медици на място Израел вчера е нанесъл поне два удара по Газа, при които са били убити седем палестинци, сред тях три жени и едно дете.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху и министърът на отбраната Израел Кац съобщиха, че армията е извършила въздушен удар срещу лидера на "Хамас", без тогава да потвърдят дали той е бил убит.

Нетаняху и Кац заявиха, че Хадад е бил един от организаторите на нападението на бойци на "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г., което доведе до продължаващата израелска военна операция в Газа.

След убийството на Мохамед Синуар през май 2025 г. при израелски въздушен удар, Хадад пое ръководството на военното крило на групировката в Газа. По думите на израелските власти той е отговорен за "убийства, отвличания и нападения срещу хиляди израелски цивилни и военнослужещи".

