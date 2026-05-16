Всички в Малта с безплатен достъп до платения ChatGPT след сделка с OpenAI

Американската технологична компания „ОупънЕйАй" (OpenAI) съобщи днес, че е подписала споразумение с правителството на Малта, съгласно което ще предостави на всички жители на страната разширен достъп до чатбота „ЧатДжиПиТи" (ChatGPT) за една година, след като преминат онлайн обучение за използване на изкуствен интелект, предаде Ройтерс.

Абонаментът „ЧатДжиПиТи Плъс" (ChatGPT Plus), който осигурява разширен достъп до приложението „ЧатДжиПиТи" срещу 20 долара на месец, ще бъде предоставен без заплащане на малтийските граждани, независимо дали живеят в Малта или чужбина, при условия, че са завършили обучението за боравене с изкуствен интелект.

Обучителните онлайн курсове, които ще бъдат безплатни за жителите на Малта, ще започнат през май, пише БТА.

Гражданите и жителите, регистрирани в системата за електронна идентификация на Малта, могат да кандидатстват за получаване на достъп до „ЧатДжиПиТи Плъс" след завършването на безплатния онлайн курс, наречен „Изкуствен интелект за всички" (AI for All), разработен от Малтийския университет.

„Като съчетаваме това обучение с безплатен достъп до най-модерните цифрови инструменти, налични днес, превръщаме една непозната концепция в практическа помощ за нашите семейства, студенти и работници", заяви малтийският министър на икономиката Силвио Шембри, цитиран в изявление на „ОупънЕйАй".

Малта е първата страна, която стартира подобна програма за обучение за изкуствен интелект.

Малтийската агенция за цифрови иновации, която ще управлява достъпа до безплатните абонаменти „ЧатДжиПиТи Плъс", посочи, че програмата ще се разраства с увеличаването на броя тези, които са я завършили.

От „ОупънЕйАй" не разкриха финансовите параметри на сделката.