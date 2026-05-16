След 10 години трансмъж реши, че отново иска да е ...

Русия върна на Украйна телата на 528 души, за които се смята, че са на военнослужещи

Украински военни СНИМКА: Екс/ @TCAGUkraine

Русия върна на Украйна телата на 528 души, за които руската страна смята, че са на украински военнослужещи, съобщи Координационният щаб по въпросите за отношението към военнопленниците, цитиран от Укринформ.

Координационният щаб изрази благодарност към Международния комитет на Червения кръст за оказаната помощ и подкрепа при репатрирането на тленните останки, съобщи БТА.

Според Службата за сигурност на Украйна (ССУ) следователи от правоохранителните органи скоро ще извършат необходимите изследвания в сътрудничество със специализирани агенции на украинското министерство на вътрешните работи и ще идентифицират убитите.

"Всяко връщане се осъществява благодарение на сложна междуведомствена работа, която има за цел да осигури, че падналите защитници на Украйна могат да бъдат върнати у дома, а техните семейства могат да се сбогуват подобаващо с близките си", подчерта ССУ.

