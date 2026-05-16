Най-малко осем загинали и 25 ранени при сблъсък между влак и автобус в Банкок

Спасителните екипи са изваждали пострадали от превозните средства, докато пожарникарите са се опитвали да овладеят огъня.

Най-малко осем души загинаха, а 25 бяха ранени, след като сблъсък между влак и автобус предизвика пожар, обхванал автобуса на градския транспорт в Банкок, съобщи БТА, позовавайки се на Ройтерс. 

По данни на властите в катастрофата са участвали влак, автобус, автомобили и мотоциклети. След удара автобусът и намиращи се наблизо превозни средства са били обхванати от пламъци.

По-късно властите съобщиха, че пожарът е поставен под контрол. Екипите продължават да охлаждат района, да обезопасяват мястото заради наличие на газ и да издирват евентуални жертви. Причините за инцидента се разследват.

