ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

След 10 години трансмъж реши, че отново иска да е ...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22859637 www.24chasa.bg

Техеран: Европейски страни водят преговори с Иран за преминаването на Ормузкия проток

2740
Катарски танкер за превоз на природен газ премина през Ормузкия проток преди 5 дни за първи път от началото на конфликта с Иран. Снимка: Източник: Pixabay

Държавната иранска телевизия съобщи, че европейски страни водят преговори с Иран, за да получат разрешение за преминаването на Ормузкия проток - морски път от стратегическо значение за международната търговия, блокиран от началото на конфликта в Близкия изток през февруари тази година, предаде Франс прес.

"След като през протока преминаха плавателни съдове на източноазиатски страни, в това число Китай, Япония и Пакистан, днес получихме информация, според която европейците са започнали преговори за преминаването на Ормузкия проток с военноморските сили на Корпуса на гвардейците на ислямската революция", съобщи държавната телевизия, без да уточни за кои европейски страни става въпрос, предаде БТА.

Тази сутрин председателят на комисията по национална сигурност в иранския парламент Ебрахим Азизи посочи, че страната "е създала професионален механизъм за управление на корабоплаването" в Ормузкия проток, който скоро ще влезе в действие.

"Само търговските кораби и страните, които съдействат на Иран ще могат да преминават и ще бъдат начислявани такси, необходими за специални услуги", подчерта Азизи.

"Протокът ще остане затворен за участниците в така наречения "Проект Свобода", допълни Азизи в препратка към едноименната американската военна операция, целяща да изведе блокираните търговски кораби извън протока.

САЩ също наложиха своя собствена блокада над иранските пристанища въпреки несигурното споразумение за прекратяване на огъня, което влезе в сила на 8 април, припомня АФП.

Катарски танкер за превоз на природен газ премина през Ормузкия проток преди 5 дни за първи път от началото на конфликта с Иран.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Защо от Благоевград до Берковица маслото поскъпва повече от Нидерландия