Лондонската полиция се готви за натоварен ден заради два големи митинга и футболен финал

Лондонската полиция разположи хиляди служители днес в града заради две мащабни демонстрации и финала за Купата на Англия на стадион "Уембли", които събраха десетки хиляди хора в британската столица, съобщи Асошиейтед прес.

По улиците патрулират над 4000 полицаи, подкрепени от конна полиция, кучета, дронове и хеликоптери, за да бъдат избегнати сблъсъци между участниците в шествие на крайнодесния активист Томи Робинсън и пропалестинския протест по повод Деня на Накба (Ден на катастрофата), свързан с бягството на 700 хиляди палестинци по време на войната през 1948 г., довела до създаването на Държавата Израел, съобщи БТА.

Очаква се около 50 хиляди души да се включат в шествието "Обединете кралството", а още близо 30 хиляди в пропалестинската демонстрация. Полицията вече е арестувала жена, отказала да свали маската си по време на протеста.

Британските власти съобщиха, че ще следят за призиви към омраза и насилие, включително в плакати и лозунги. "Това не е ограничаване на свободата на словото, а защита на обществото и предотвратяване на престъпления от омраза", заяви директорът на Кралската прокуратура Стивън Паркинсън.

Британският премиер Киър Стармър също предупреди, че всеки, който се опита да предизвика безредици или насилие, ще се сблъска "с цялата строгост на закона".