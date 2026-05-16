ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бившият британски министър на здравеопазването ще ...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22859949 www.24chasa.bg

Президентът на Латвия предложи депутат от oпозицията за нов министър-председател

1080
Едгарс Ринкевичс СНИМКА: GETTY IMAGES

Латвийският президент Едгарс Ринкевичс предложи днес опозиционния депутат Андрис Кулбергс за нов министър-председател на страната, след като правителството на премира Евика Силиня подаде оставка, предаде БТа, позовавайки се на Ройтерс.

Кулбергс ще заеме поста, ако латвийският парламент гласува в негова подкрепа и одобри проекта му за сформиране на кабинет.

Министър-председателят на Латвия и лидер на десноцентриската партия "Ново единство" Евика Силиня подаде оставка в четвъртък, след като коалиционният ѝ партньор, партията "Прогресивните", оттегли подкрепата си за нея. Това доведе до оттеглянето на цялото ѝ коалиционно правителство.

"Прогресивните" взеха решението след като министърът на отбраната на Латвия от техните редици Андрис Спрудс подаде оставка заради неуспеха си да се справи с навлизащите на латвийска територия украински дронове от Русия. 

Едгарс Ринкевичс СНИМКА: GETTY IMAGES

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Защо от Благоевград до Берковица маслото поскъпва повече от Нидерландия