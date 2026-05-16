Президентът на Латвия предложи депутат от oпозицията за нов министър-председател

Латвийският президент Едгарс Ринкевичс предложи днес опозиционния депутат Андрис Кулбергс за нов министър-председател на страната, след като правителството на премира Евика Силиня подаде оставка, предаде БТа, позовавайки се на Ройтерс.
Кулбергс ще заеме поста, ако латвийският парламент гласува в негова подкрепа и одобри проекта му за сформиране на кабинет.
Министър-председателят на Латвия и лидер на десноцентриската партия "Ново единство" Евика Силиня подаде оставка в четвъртък, след като коалиционният ѝ партньор, партията "Прогресивните", оттегли подкрепата си за нея. Това доведе до оттеглянето на цялото ѝ коалиционно правителство.
"Прогресивните" взеха решението след като министърът на отбраната на Латвия от техните редици Андрис Спрудс подаде оставка заради неуспеха си да се справи с навлизащите на латвийска територия украински дронове от Русия.