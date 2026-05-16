Президентът на Латвия предложи депутат от oпозицията за нов министър-председател

Латвийският президент Едгарс Ринкевичс предложи днес опозиционния депутат Андрис Кулбергс за нов министър-председател на страната, след като правителството на премира Евика Силиня подаде оставка, предаде БТа, позовавайки се на Ройтерс.

Кулбергс ще заеме поста, ако латвийският парламент гласува в негова подкрепа и одобри проекта му за сформиране на кабинет.

Министър-председателят на Латвия и лидер на десноцентриската партия "Ново единство" Евика Силиня подаде оставка в четвъртък, след като коалиционният ѝ партньор, партията "Прогресивните", оттегли подкрепата си за нея. Това доведе до оттеглянето на цялото ѝ коалиционно правителство.

"Прогресивните" взеха решението след като министърът на отбраната на Латвия от техните редици Андрис Спрудс подаде оставка заради неуспеха си да се справи с навлизащите на латвийска територия украински дронове от Русия.