"Самсунг Електроникс" и най-големият профсъюз на служителите почват нови преговори

„Самсунг Електроникс“ (Samsung Electronics) и най-големият профсъюз на служителите на южнокорейската компанията ще възобновят трудовите преговори в понеделник с участието на правителствен посредник, съобщи днес синдикатът, цитиран от Ройтерс.

Връщането на масата за преговори може да намали опасенията от евентуална стачка, която би могла да наруши работата на технологичния гигант, допълва агенцията.

Синдикатът заяви в изявление в събота, че „Самсунг Електроникс“ е сменил представителя си в преговорите, като двете страни ще проведат отделна среща по-късно днес, предаде БТА.

Синдикатът не разкри подробности около темите, които ще бъдат поставени на днешната среща, а от „Самсунг Електроникс“ отказаха коментар по темата.

Информацията за подновяването на преговорите бе огласена малко след като изпълнителният председател на „Самсунг Електроникс“ Джей Уай Лий се извини на клиентите и обществеността за ситуацията около трудовия спор.

„Искрено се извинявам на клиентите по целия свят за тревогата и безпокойството, които предизвикахме поради проблеми в нашата компания“, заяви Лий в първото си публично изявление по повод трудовия спор, като добави, че „се покланя дълбоко в знак на извинение пред обществеността“.

Лидерът на най-големия профсъюз на служителите на „Самсунг Електроникс“ съобщи, че новият преговарящ от страна на компанията се е извинил за нарушеното доверие и е обещал искрено да се ангажира с преговорите.

От профсъюзът заявиха вчера, че остават решени да проведат планираната стачка, която беше обявена за следващата седмица, дори и след като компанията предложи да възобнови преговорите без да поставя предварителни условия.

