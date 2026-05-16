Макрон: Франция е готова да сътрудничи на Украйна

Володимир Зеленски Снимка: Фейсбук/ Володимир Зеленський﻿

Украинският президент Володимир Зеленски заяви след разговор с френския си колега Еманюел Макрон, че Франция е готова да сътрудничи на Украйна за противодействието на руски балистични оръжия, предаде Укринформ.

"Благодарих на Еманюел за принципното му осъждане на руските удари срещу нашите градове и селища. Тези атаки изваждат на преден план истинската същност на Русия и показват защо всички ние трябва да укрепим колективната ни отбрана, за да се изправим срещу всякакви заплахи. Франция е готова да работи върху противодействието на балистичните оръжия. Това е решителна стъпка и важен напредък. Ние обсъдихме също укрепването на нашите способности за отблъскване на руските атаки. Благодаря Ви за готовността да укрепим нашата противовъздушна отбрана", написа Зеленски в страницата си във фейсбук.

Двамата държавници обсъдиха процеса по присъединяването на Украйна към Европейския съюз и отварянето на всички преговорни глави в близко бъдеще, предаде БТА.

"Франция подкрепя Украйна и разбира колко важна е тази стъпка за всички украинци", отбеляза Зеленски.

Макрон осведоми също така Зеленски за обиколката си в Африка.

"Подчертахме значението от съвместна координация в този район, тъй като той е еднакво важен за Украйна. Споразумяхме се да поддържаме контакти в близко бъдеще. Благодаря ви за подкрепата", подчерта Зеленски.

