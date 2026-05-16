Самолет е излязъл от пистата на летището в Сплит, няма пострадали

Самолет на Хърватските авиолинии (Croatia Airlines) по маршрута Сплит – Франкфурт с над 130 пътници на борда е излязъл от пистата днес при излитане от хърватския град, съобщи ХИНА.

Пътниците и екипажът са били безопасно евакуирани от самолета и няма пострадали сред тях. На машината обаче при инцидента са нанесени щети, каза Мате Мелван, началник на пътническите полети на летище Сплит, предаде БТА.

По неустановени до момента причини самолетът Еърбъс A220-300 е излязъл от пистата и е спрял частично на затревена площ. Той е бил повреден след сблъсък с вертикален маркер и осветлението на пистата.

На борда е имало общо 132 пътници и петчленен екипаж.

Мелван заяви, че летището сътрудничи на Хърватската агенция за гражданска авиация и на Агенцията за разследване на въздушни инциденти.

Пътниците в момента са на летището в Сплит, където им се оказва съдействие да продължат пътуването си.